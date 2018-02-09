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Bu haber 09 Şubat 2018 14:21:45 Tarihinde eklenmiştir.

Son dakika: 2.220 tl'ye kadar...

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu istihdamda atılacak yeni adımları açıkladı. Toplum yararına çalışanlara kreş desteği, 2.220 TL’yi aşan tutara kadar prim ve vergi teşviki yeni düzenlemeler arasında.

Son dakika: 2.220 tl'ye kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "artı 2 istihdam" çağrısı yeni adımlarla destekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu yıl istihdama verilecek teşviklerle beraber altı önemli adım daha atacakları mesajını verdi. Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR'un 8 bin kişilik ekibiyle köylere de indiğini belirterek, belediyelerde toplum yararına çalışan personele de çocuk bakım desteği vereceklerini açıkladı. Sarıeroğlu, "Toplum yararına çalışma programları kapsamında kreş açan belediyelerimize destek vereceğiz" dedi.

2.220 LİRALIK PRİM, VERGİ TEŞVİKİ
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, Kredi Garanti Fonu'nun bu yıl reel sektöre sağladığı 140 milyar lira kefalet desteğinin de istihdam oranlarına güçlü şekilde yansıyacağını belirterek "2 bin 220 lirayı aşan tutarlara kadar prim, vergi teşviki vereceğiz. Bu tutarı ücretlerin içinde yer alacak" dedi. Geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programları ve meslek kurslarının fonksiyonlarını değiştireceklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, "Eşleşme hizmetlerinde yeni modeller devreye giriyor. Aktif işgücü programlarının yanında pasif iş gücü programları da geçiriliyor. Köylere inen projelerle güçlü hedeflerle devam ediyoruz" diye konuştu. Sarıeroğlu, "Bir yılda 1.5 milyon ek istihdam sağladık. 2003'te 135 bin kişiyi işe yerleştien İŞKUR bugün 1 milyon 27 bin kişiyi işe yerleştirdi" değerlendirmesini yaptı. İŞKUR'un hedeflerini güncelleme aşamasında olduklarını kaydeden Sarıeroğlu, "Personel sayısını, illerdeki etkinliğimizi artıracağız, bilişim altyapımızı güçlendireceğiz. Eşleşme hizmetleriyle ilgili yeni modelleri devreye alacağız" dedi.
 
KADIN ÇALIŞANA DESTEK
Kadın istihdamının artırılmasına yönelik kreş desteği düzenlemesini anımsatan Bakan Sarıeoğlu, belediyelerin de çocuk bakım hizmetlerinde etkin olması için çalışma başlattıklarını bildirdi. (Sabah)
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