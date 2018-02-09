Urfa Risale-i Nur talebelerinden Ahmet Rüzgar vefat etti

Şanlıurfa Risale-i Nur talebelerinden Ahmet Rüzgar ağabey Hakkın rahmetine kavuştu.Uzun süredir parkinson hastalığı tedavisi gören Rüzgar, dün akşam hastanede vefat etti.Taziyesi ise Ramazan Başak Taziye Evi'nde devam edecek.Bediüzzaman Urfa'ya geldiğinde neler yaşandı?Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı eski başkanı da olan Ahmet Rüzgar yıllardır iman ve Kur'an hizmetleriyle de ilgileniyordu. Ahmet Rüzgar ağabey, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin İpek Palas Oteline geldiği günlerde Urfa'da bulunuyordu. Rüzgar o günleri şöyle anlatmıştı:"Ramazan ayının son haftasında Bediüzzaman'ın Urfa’ya geldiğini duyduk. İpek Palas Oteline yerleşmişti. Ziyaret etmek için otele gittik. Abdullah Yeğin Ağabey ile görüştük. Bize “Kardaşım, kalabalık edip bunları evhamlandırmayalım. Üstad burada kalacak” dedi. Vefat edeceği gece bir takım olaylar meydana geldi. Hiç görünmeyen kuşlar, gece garip sesler çıkartarak gökyüzünde uçuyordu. İkindi sıralarında Urfa’nın üstünü bulut kapladı, adeta gece olmuştu. Bir yandan da kırmızı çamur yağıyordu. Ardından Üstadın vefat haberi ulaştı." Kaynak:Risale Haber