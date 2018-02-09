Urfalıların Eniştesi Güzel Haberi Duyurdu...

Bu haber 09 Şubat 2018 01:47:21 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfalı Pınar ile evlenen Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun hamile olduğu açıkladı.2016 yılında Pınar Dilek ile dünyaevine giren Tarkan baba olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.