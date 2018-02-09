Teyzesini taciz ettiğini öğrendi... Sokakta boğazı kesilerek öldürüldü

ŞİŞLİ’de dün Ali Karal (51) bir hafta önce kendisine boşanma davası açan eşi Leyla Karal ile konuşmak için buluştu. Çıkan tartışma sonrası Ali Karal eşi Leyla Karal’ı (38) boğazını keserek öldürdü. Karal, cinayetin ardından polise giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Ali Karal savcıya verdiği ifadede pişman olduğunu söyledi. Savcılık tarafından tutuklanması talebi ile İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Ali Karal, “kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öğrenilen bilgiye göre Leyla Karal eşinin teyzesini taciz ettiğini öğrenince boşanma davası açtı. Ali Karal, yaklaşık bir hafta önce boşanma davası açan Leyla Karal’ı konuşmak üzere Şişli’ye çağırdı. Ali Karal, Şişli'de Cevahir Alışveriş Merkezi'nin arkasındaki Aytekin Kotil Caddesi üzerinde onlarca kişinin gözleri önünde, kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği Leyla Karal’ın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Ali Karal pişman olduğunu söyledi./Hürriyet