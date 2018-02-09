Urfaspor'a Şok,Ceza Geldi...

Bu haber 09 Şubat 2018 01:14:58 Tarihinde eklenmiştir.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2-1 galip geldiğimiz Altay karşılaşmasında yaşanan kural ihlalle nedeniyle Şanlıurfaspor Kulübüne toplam 24 bin lira para cezası kesti.Bu konuda yapılan açıklama şöyle: