Urfaspor'a Şok,Ceza Geldi...

Bu konuda yapılan açıklama şöyle:
''ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 04.02.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - ALTAY TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET GİRAY KÜÇÜK'ün, hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı takdiren 2 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir''
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