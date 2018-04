Ypg'nin Afrin'e Güç Kaydırdığını İtiraf Etti

Türkiye ile ABD arasında yaşanan 'Menbiç' geriliminin zirve yaptığı günlerde, üst düzey Amerikan askerlerinin PKK bağlantılı PYD/YPG kontrolündeki bu bölgeden mesaj vermesi tepki çekti.ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun en üst rütbeli ismi Korgeneral Paul E. Funk ile Tümgeneral Jamie Jarrand'ın sınır hattında verdiği mesajlar CNN, Associated Press ve New York Times'ın da aralarında uluslararası medyada geniş yer buldu.Ancak New York Times gazetesinin Rod Bordland imzasıyla yayınladığı haberde, Ankara'nın başından bu yana gündemde tuttuğu bir gerçek, bizzat PYD/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin uzantısı Menbiç Askeri Konseyi'nin Sözcüsü Şirvan Derviş tarafından itiraf edildi.Türkiye, 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı harekâtının hedefindeki Afrin'e, YPG güçlerinin kontrolündeki bölgelerden güç kaydırıldığını defalarca dile getirdi. Ankara'nın bu duruşu üzerine ise ABD'den "SDG DEAŞ'la mücadele yerine Afrin'e güç kaydırırsa desteği keseriz" mesajları geldi.Bu gelişmelerin ışığında, New York Times'ın Menbiç haberinde görüşlerine yer verilen Şirvan Derviş, "Afrin'i korumak için orada (SDG kontrolündeki bölgeler) güç azalttığımız için DEAŞ'a karşı savaşımızı asgariye indirmek zorunda kalıyoruz" dedi.New York Times muhabiri, Menbiç Askeri Konseyi'nin büyük oranda Arap askerlerden oluştuğunu fakat kritik pozisyonlardaki liderlerinin Kürt olduğunu aktarırken, Şirvan Derviş'in ofisinde İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın dikkat çeken bir posterinin bulunduğunu yazdı.