Eyyübiye Hem’in Diktiği Bayraklar Okullara Teslim Edildi

Protokol ve Resmi Yazışma Kuralları Semineri için Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi’nde bulunan 117 okulun müdürüne, Türk bayrağı hediye edildi. Suriyeli ve Türk kursiyerler tarafından gönüllü olarak dikilen ve milli birlik ve beraberliğin simgesi olan bayraklar, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Karakuş ve Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş tarafından verildi.Bayrakları teslim ettikten sonra bir konuşma yapan Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, ilçede bulunan tüm okulların bayrak ihtiyacını karşılayacakları söyleyerek “Halk için eğitim için Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi sloganı ile çıktığımız bu yolda bugün de merkezde bulunan tüm okullarımıza bayrak dağıtımı gerçekleştirdik. Bu bayraklarımız Suriyeli ve Türk kursiyerlerimiz tarafından Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde dikildi. Tüm okullarımızın bayrak ihtiyacını karşılayacağız inşallah. Bu manada birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bayrakların dağıtımını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Gerçekten millet olarak bu morale çok ihtiyacımız var” diye konuştu.Tüm ülkede başlayan okuma yazma seferberliği ile ilgili çalışmaları hakkında da bilgi veren Taş, Merkez olarak okuma yazma seferberliği faaliyetlerine başladıklarını belirterek şöyle konuştu:Yoksulluktan dolayı okula gidemeyen birçok genç kardeşimiz var bu manada cumhurbaşkanımızın yaptığı eğitim seferberliği çağrısını çok değerli buluyoruz. Okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşların bu eğitim seferberliğine katılımlarını bekliyoruz. Müracaatlarımız başladı. Şuan 162 okulumuzda bu eğitim seferberliğini başlatmış bulunmaktayız. İnşallah bu okuma yazma seferberliğini Tüm Eyyübiye’de devam ettireceğiz.