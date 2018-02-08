Eyyübiye Hem’in Diktiği Bayraklar Okullara Teslim Edildi

“TÜM OKULLARIMIZIN BAYRAK İHTİYACINI KARŞILIYORUZ”
Bayrakları teslim ettikten sonra bir konuşma yapan Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, ilçede bulunan tüm okulların bayrak ihtiyacını karşılayacakları söyleyerek “Halk için eğitim için Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi sloganı ile çıktığımız bu yolda bugün de merkezde bulunan tüm okullarımıza bayrak dağıtımı gerçekleştirdik. Bu bayraklarımız Suriyeli ve Türk kursiyerlerimiz tarafından Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde dikildi. Tüm okullarımızın bayrak ihtiyacını karşılayacağız inşallah. Bu manada birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bayrakların dağıtımını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Gerçekten millet olarak bu morale çok ihtiyacımız var” diye konuştu.
“EYYÜBİYE’DEKİ 162 OKULDA EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK”
Tüm ülkede başlayan okuma yazma seferberliği ile ilgili çalışmaları hakkında da bilgi veren Taş, Merkez olarak okuma yazma seferberliği faaliyetlerine başladıklarını belirterek şöyle konuştu:
Yoksulluktan dolayı okula gidemeyen birçok genç kardeşimiz var bu manada cumhurbaşkanımızın yaptığı eğitim seferberliği çağrısını çok değerli buluyoruz. Okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşların bu eğitim seferberliğine katılımlarını bekliyoruz. Müracaatlarımız başladı. Şuan 162 okulumuzda bu eğitim seferberliğini başlatmış bulunmaktayız. İnşallah bu okuma yazma seferberliğini Tüm Eyyübiye’de devam ettireceğiz.
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