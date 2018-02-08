Komşu ülkeden YPG'ye füze desteği!

Terör örgütü PYD/PKK yayımladığı son fotoğraflarda ellerindeki füzeleri görüntüledi. Daha önce ABD ve Rusya yapımı silah ve mühimmatların görüntülendiği terör örgütü bu sefer de İran yapımı roketlerle boy gösterdi.Türkiye'nin terör örgütüne yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkan Tahran yönetimi, yaptığı açıklamalarla başlatılan operasyonun durdurulmasını istemişti.