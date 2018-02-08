Urfalı Bayan Siyasetçi Kaza Geçirdi...

Ak Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ile eşi ve 2 çocuğunun da bulunduğu 6 kişi, Diyarbakır-Mardin Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Alkış'ın eşi Abdulkadir Alkış'ın kullandığı 06 GE 4814 plakalı otomobil, karayolunun 26'ncı kilometresinde, Erhan Seyhan'ın kullandığı 47 AP 511 plakalı otomobille çarpıştı. Alkış'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.