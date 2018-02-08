Tatlıses'ten Büyük Jest!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, Bebek 15 adlı restorana ortak oldu. Restoranın önceki günkü açılışına Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli ile oyuncu Aydan Şener de katıldı.

"İBRAHİM BENİM ÇOK YAKIN BİR DOSTUM"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuna, İbrahim Tatlıses'le aralarında yeniden bir ilişki olup olamayacağıyla ilgili bir soruya "İbrahim benim çok yakın bir dostum, iyi bir insan, oğlumun babası, en yakın akrabam. Biz böyle çok mutluyuz" diye yanıt verdi.

GÖNDERDİĞİ GÜLLER GÖZDEN KAÇMADI

Tuna, daha sonra İbrahim Tatlıses'in açılışa özel gönderdiği çiğköfteden yapılmış pastanın mumlarını üfledi. Öte yandan Tatlıses'in özel olarak gönderdiği güller de gözden kaçmadı.