Urfa'da 17 Kişi Tutuklandı!

Şanlıurfa merkezli olmak olmak üzere, toplam 6 ilde 37 ayrı adrese yapılan eşzamanlı operasyon sonucunda 22 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak göz altına alınmıştı. Göz altındaki işlemlerinin ardından Harran ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edilen şüpheli şahıslardan biri Savcılıkça serbest bırakılmış, Adli Kontrol şartıyla 4 gün süreli salıverildiği öğrenildi. 2'si suça sürüklenen Çocuk ve 15 şüpheli şahıs olmak üzere toplamda 17 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.Olayla ilgili olarak Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ;-27.250,00 TL para, -19 Adet Telefon, -10 adet banka kartı , -20 adet simkart -2 adet hafıza kartı, -2 Adet Hafıza kartı adaptörü, -2 Adet flash bellek, -1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.