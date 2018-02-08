Büyükşehir Bu İşe İyi Alıştı. 'Yap Beni, Boz Beni"

Büyükşehir Belediyesi boyu uzun diye mi eski dubaları söktü, yoksa belediyenin harcayacak parası var da nereye kullanacaklarını mı bilmiyorlar? Çözemedik.
Urfa’nın merkezi ve birçok ilçesi dâhil olmak üzere Büyükşehir tarafından onarılması ve düzeltilmesi gereken o kadar büyük eksiklikler var ki, daha yepyeni olan dubaların bu kadar eksiklik arasında ilk sıraya alınmasının sebebini vatandaşlar merak ediyor. Vatandaş, “Büyükşehir Belediyesi’nin ne yapmaya çalıştığını anlamadık. Dubalarda herhangi bir sorun yok. Yüzlerce başvuru yaptığımız halde eksik olan kısımlar düzeltilmiyor da sapasağlam dubaları neden söküyor.” diyerek sitemde bulundu.
Çok değil daha dün 10 santimlik kaldırıma engelli rampası yapılması için 40 günden fazla bekleyip art arda başvuru yapan, Belediye çalışmaları sırasında işçilere rica etmeye kadar giden bir vatandaşımızın isteğine cevap dahi verilmediğini sitemizde yayınlamıştık.
Acil yapılması gereken ve büyük ihtiyaçlar doğuran isteklere Büyükşehir Belediyesi’nin yanaşmama sebebini öğrenmek isteyen vatandaş, “Belediye vatandaşa hizmet etmekle yükümlü değil mi? Neden isteklerimiz göz ardı ediliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 5 dakikasını almayacak bir iş için aylarca yetkililere resmen yalvarıyoruz. Sapasağlam dubalar değiştiğine göre Büyükşehir para sıkıntısı çekmiyor. Bu durumdan da anlıyoruz ki Büyükşehir için vatandaşların istekleri hiçbir anlam ifade etmiyor.” yorumunda bulundu.
Büyükşehir’in konuyla alakalı yapacağı açıklama merak konusu haline geldi.
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