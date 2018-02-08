Büyükşehir Bu İşe İyi Alıştı. 'Yap Beni, Boz Beni"

Büyükşehir Belediyesi, kaldırımlara araçların park edilmesini engellemek amacıyla dikilen demir dubaları kaldırıp yerine yenisini inşa etti. Görsellerde gördüğümüz kadarıyla demir dubalarda herhangi bir tahribat, kırılma, çürüme söz konusu değil. Topçu Meydanına dikilen yeni dubalarla eskileri kıyaslandığında aralarında pek bir fark yok. Tek fark, yeni dikilen dubalar eskilerine göre biraz daha kısa.Büyükşehir Belediyesi boyu uzun diye mi eski dubaları söktü, yoksa belediyenin harcayacak parası var da nereye kullanacaklarını mı bilmiyorlar? Çözemedik.Urfa’nın merkezi ve birçok ilçesi dâhil olmak üzere Büyükşehir tarafından onarılması ve düzeltilmesi gereken o kadar büyük eksiklikler var ki, daha yepyeni olan dubaların bu kadar eksiklik arasında ilk sıraya alınmasının sebebini vatandaşlar merak ediyor. Vatandaş,diyerek sitemde bulundu.Çok değil daha dün 10 santimlik kaldırıma engelli rampası yapılması için 40 günden fazla bekleyip art arda başvuru yapan, Belediye çalışmaları sırasında işçilere rica etmeye kadar giden bir vatandaşımızın isteğine cevap dahi verilmediğini sitemizde yayınlamıştık.Acil yapılması gereken ve büyük ihtiyaçlar doğuran isteklere Büyükşehir Belediyesi’nin yanaşmama sebebini öğrenmek isteyen vatandaş,yorumunda bulundu.Büyükşehir’in konuyla alakalı yapacağı açıklama merak konusu haline geldi.