Urfaspor,Zorlu Maça Hazırlanıyor...

TFF 2. Lig Beyaz Grubun 21. Haftasında İstanbul ekibi Karagümrük ile oynayacak olan Sarı-Yeşilli takım, bu maçın hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Karagümrük maçını sentetik sahada oynayacak olan Urfaspor, bugünkü antrenmanını Harran Üniversitesinde bulunan sentetik sahada gerçekleştirdi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan oyuncular, çabukluk ve reaksiyon çalışmaları yaptı. Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman, yarım sahada yapılan taktiksel maçla sona erdi. Maç esnasında Tandoğan, sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu. Antrenman esnasında sakatlık geçiren Fevzi Özkan, idmanı yarıda bıraktı.Bu arada sarı kart cezalısı olan Mehmet Tascı, Karagümrük maçında forma giyemeyecek.