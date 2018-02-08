​Kılıçdaroğlu Urfalıları Kabul Etti

Aziz Aydınlık CHP’nin geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da düzenlenen kurultayında 316 oy ile Parti Meclisi Üyesi olan kızı Erbil Aydınlık ile Kılıçdaroğlu’nı makamında ziyaret etti.İl Başkanı Aziz Aydınlık görüşme ile iligili şunları dile getirdi;