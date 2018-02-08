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Bu haber 08 Şubat 2018 01:52:56 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'nın Sorunu 2045'e Kadar Çözülecek...

DSİ Genel Müdürü Murat ACU, 2. Kademe içmesuyu isale hattı ve içmesuyu arıtma tesisi projesi sayesinde Şanlıurfa'nın 2045 yılına kadar su sorunu yaşamayacağını söyledi.

Urfa'nın Sorunu 2045'e Kadar Çözülecek...

Acu, DSİ'nin ilimizde gerçekleştirdiği projelere ilişkin şu açıklamayı yaptı:
 
''Son 15 yılda Şanlıurfa'da; 2 adet baraj ve 4 adet gölet inşa ettik. 54 sulama tesisi ile 2 milyon 376 bin 890 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 950 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 19 adet dere ıslah tesisi inşa ettik,
 
Son 15 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 2 milyon 376 bin 890 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 950 milyon TL zirai gelir artışı sağladık.
 
Suruç Ovasının sulanması vatandaşlarımızın 100 yılık bir hayali idi.  Suyu, münbit Suruç Ovasına getirmek hükümetimize nasip oldu. Atatürk Barajından alınan su, terfi merkezi, ana kanallar ve Dünyanın sayılı dev sulama tüneli ile ovaya aktarıldı ve hasret sona erdi. Özellikle Suruç Ovasının münbit topraklarını suya kavuşturacak bu proje ile toplam 950.970 dekar arazi sulanacaktır. 
 
2017 yılı sonuna kadar 560.000 dekar arazinin şebekesi tamamlanmış olup, 547.600 dekar arazi vatandaşlarımız tarafından fiilen sulanmaktadır.
 
Şanlıurfa'ya Atatürk Barajı'ndan su götürdük. İçmesuyu arıtma tesisi, terfi merkezleri ile ana dağıtım hatlarını inşa edilerek yıllık 99,05 milyon m3 içmesuyu sağlayarak şehrin 2025 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşıladık. 2015 yılında da 2. Kademe içmesuyu isale hattı ve içmesuyu arıtma tesisi inşaatlarını tamamlayarak Şanlıurfa'nın 2045 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşıladık. 
 
Menba Kalitesinde İçmesuyu Temin Edeceğiz…
 
Siverek ilçesinin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karşılamak için, Atatürk Barajı baraj gölünde yapılacak olan su alma yapısı vasıtasıyla alınacak su, yeni yapılacak arıtma tesisine iletilecektir. 19 köye hizmet edecek, 37 km uzunluğunda günlük 110.000 m3 kapasiteli arıtma tesisi ve isale hattı yapılmaktadır. Siverek ilçesini temiz suya kavuşturacak olan içme suyu arıtma tesisi şantiyesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
 
Siverek ilçesine günde 110 bin m3 su pompalayacak olan tesis, 2019 yılında işletmeye alınması ile birlikte 21 Köy ve Siverek'te ikamet eden 250.000 vatandaşa 2050 yılına kadar dünya standartlarında içme suyu sağlanacaktır' 
 
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