Urfa'da 10 Kişi Tutuklandı!

Şanlıurfa'da 'Afrin harekatı'na yönelik sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 12 kişiden 10'u tutuklandı. 2 kişi ise Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilişkin şu açıklamayı yaptı: