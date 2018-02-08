Urfa'da 10 Kişi Tutuklandı!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilişkin şu açıklamayı yaptı:
''Daha önceki açıklamalarımızda belirtildiği üzere sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapanlara yönelik başlatılan çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda; Arfin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili sosyal medyada terör örgütlerine destek amaçlı paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan H.K., M.Ç., P.K., M.L., S.A., S.Y., H.T., Ş.K., A.F. ve Suriye vatandaşı M.H., sevk edildikleri mahkemece PKK, KCK, YPG ve PYD terör örgütlerinin propagandasını yapmak suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiş, A.A. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Sosyal medya hesaplarını terör örgütlerinin amaçlarını meşru gibi göstermek amacıyla kullananlara ve terör örgütlerinin propagandalarını yaparak ülkemizin terörle mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışanlarla ilgili soruşturmalar titizlikle yürütülmeye devam edilecektir''
Yorum Yap