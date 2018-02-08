30 Heyete Urfa'da Yatırım İmklanları Anlatıldı...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şanlıurfa Şubesi organizasyonu ile gerçekleşen Asya Pasifik Ticaret Müşavirleri Buluşması programı dolayısıyla 5-6 Şubat tarihlerinde ilimize gelen ve aralarında Hindistan, Endonezya, Pakistan, Bangladeş ve Tayvan Ticaret Müşaviri’nin de bulunduğu yaklaşık 30 ülkenin ticaret müşavirlerinden oluşan heyet, ŞUTSO’ya da bir ziyaret gerçekleştirdi.Programın açılış konuşmasını ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol yaptı. Başkan Demirkol’un açılış konuşmasının ardından Karacadağ Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak, ilimizin potansiyelleri ve yatırım fırsatları konusunda bir sunum yaptı. Yunus Çolak’ın sunumunun akabinde MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Barut Şanlıurfa programın verimli geçtiğini, ilimizi ziyaret eden tüm ticaret müşavirlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ettiği bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Mahmut Barut’un konuşması sonrasında ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Heyet Başkanı MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan’a ziyaretlerinin anısına hediye takdiminde bulundu.Heyet, toplu fotoğraf çekiminin akabinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe geçti.Gerçekleşen ziyarette, ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Kayyum Heyeti Üyesi Hasan Fehmi Hayırlı, Meclis Üyeleri Mustafa Sonekinci, Ömer Pakır, KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Barut, Kadın Girişimcileri Kurulu Başkanı Vildan Polat, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Halil Görgün ile davetliler hazır bulundu.