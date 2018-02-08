Baydilli,O İsteğe Duyarsız Kalmadı!

Çalışmaların yanında sosyal belediyeciliğe de önem veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, mesire alanında piknik yapmaya gelen kad ınların mescit talebine duyarsız kalmadı.

Baydilli'nin talimatıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Mesire alanında kadınların rahatlıkla namaz kalabileceği mescit yapımına başladı.

Beraberinde Belediye Meclis üyeleri ile birlikte mesire alanında kadınlara özel yapılan mescitte çalışmaları yerinde inceleyen Baydilli, mesire alanına gelen kadınların dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirmelerini için mescit yaptıklarını söyledi.

Baydilli şunları söyledi:

“Yaz aylarında bölgede gezdiğimiz zamanlarda kadınların bizden mescit talebi vardı. Bizde mesire alanımızın orta bölümüne bir mescit yaptırdık. Namaz vakitlerinde mesire alanına gelen kadınların dini vecibelerini rahat bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Bizler Karaköprü’nün büyümesi ve gelişmesi ile birlikte tüm ihtiyaçları yerinde görüp gidermeye çalışıyoruz”

Öte yandan Başkan Baydilli, kadınlara özel yapılan mescitte emeği geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.