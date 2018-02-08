Bu Proje İnsanları da Birbirine Bağlayacak...

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan’ın Pekin Büyükelçiliklerinin ortak girişimleriyle düzenlenen Kuşak ve Yol projesinin gerçekleşmesinde Trans-Hazar Doğu-Batı Ticareti ve Transit Koridorunun rolü konulu uluslararası konferansa katıldı.Konferansın her iki ülke açısından çok önemli konuları ele aldığını ve takip eden herkesi bilgilendirdiğini belirten Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun Çin-Avrupa demiryolu hattını oldukça avantajlı hale getirebileceğini söyledi.Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen ise, ‘Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun önemi ve Türkiye’nin Kuşak ve Yol projesine katkılarına değindi.Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen’in Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun önemi ve Türkiye’nin Kuşak ve Yol projesine katkılarına değindiği konferansta ülkemizi Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’in yanı sıra Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt temsil etti.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, “Pekin’de düzenlenen dost ve kardeş ülkeleri buluşturan ‘Trans - Hazar, Doğu - Batı Ticaretinin ve Transit Koridorunun Rolü, Kıtalararası Taşımalardaki Avantajları’ Konferansına ülkemiz ve UDH Bakanlığımız adına katıldım. Trans-Hazar geçiş projesi ile Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, Afrika'ya geniş bir coğrafyada ekonomik ve güvenilir bir ulaştırma sağlaması yanında, projenin mal ve hizmetleri değil aynı zamanda insanları da birbirine bağlayacağına inanıyorum” dedi.Büyük İpek Yolu projesi kapsamında Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun bağlantısını sağladığı Çin-Avrupa demiryolu hattının oldukça avantajlı hale gelebileceğini belirten Büyükelçi Emin Önen de, “Ulaşımın ve iletişimin olmadığı yerde herhangi bir şekilde ne ticaret olur, ne kültürler kaynaşır, gelişir ne ekonomi büyür, ne de istihdam alanları oluşur. Bu ulaşım güzergâhlarının geçtiği ülkeler arasında yakınlaşmalar artık kaçınılmazdır. Kafkas coğrafyası bu hattı Batı'ya yük taşımacılığında kullanacak ve özellikle bizim ülkemizin Kafkas coğrafyasıyla buluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu ulaşım güzergâhları ülkeler arasında yalnız ekonomik ve ticari gelişmeyi değil, dostlukların da gelişmesini sağlar. Çin, ‘Tarihi İpek Yolu’nu canlandırmak adına ‘Yeni İpek Yolu’nun canlandırılmasına yönelik aktif girişimlerde bulunarak ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ projesini geliştirmeye başlamıştır. Çin bu projeyle Orta Asya, Orta Doğu, Afrika, Doğu ve Güneydoğu Asya’yı ve Avrupa’yı bir birine bağlayacak koridorların yapılmasını amaçlamıştır. Orta Asya ve Afrika’yı bağlayan Güney Kafkasya’daki ulaştırma projelerinin İpek Yolu’na önemli yansımaları olmuştur. Bu bağlamda yeni İpek Yolunu canlandıran koridorlardan biri de Bakü – Tiflis – Kars (BTK) Demiryolu olmuştur. Türkiye’de Marmaray’ın inşasının bitimi sonrası BTK Demiryolu sayesinde Londra’dan Pekin’e doğru kalkan trenin önünde Kars ile Ahılkelek arasında bulunan eksik kalan kesim tamamlanarak Batı ve Doğu kesintisiz olarak bir birine bağlanmıştır” düşüncesini taşıdığını söyledi.