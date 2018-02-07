Eyyübiye Hem’de Okuma Yazma Seferberliği…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’dan gelen okuma yazma seferberliği çağrısının ardından Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nde ilk okuma yazma kursu kayıtları alındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının da canlı yayınla aktardığı okuma yazma kurslarına kayıt yaptıran kadınlar okuryazar olmadıkları için büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, okuma yazma öğrenip kendilerini geliştirmek istediklerini belirttiler.

Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen canlı yayında konuşan Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, Eyyübiye İlçesi’nde, yoksulluğa paralel olarak gelişen mevsimlik göç ile birlikte eğitimden kopuş olduğunu, pek çok vatandaşın okul ile tanışamadığını söyleyerek toplumsal baskı nedeni ile birçok kadının okullaştırılamadığına değindi.

Okuryazarlığın yaşamın omurgasını oluşturduğunu söyleyen Taş, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve saygıdeğer eşlerinin eğitim adına böyle bir çağrıda bulunmalarını çok anlamlı buluyoruz. Okuma yazma bilmeyen insan sayısının hala yüksek olması ülkemizin gerçekten kanayan yarasıdır. Eyyübiye İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Eyyübiye’de bulunan 162 okulda çalışma başlattık. Bu anlamda yaşamın bu kadar içinde olan ve her evresini etkileyen okuma yazma seferliğini Eyyübiye Halk Eğitimi Müdürlüğü olarak sonuna kadar destekliyoruz” diye konuştu.