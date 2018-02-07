Büyükşehir, Rampa İsteyene Bariyer Oluyor

Urfa’nın Haliliye İlçesinde Veteriner Caddesi üzerinde bulunan kaldırıma engelli rampası yapılması talep edildi. Çevredeki işletmeciler gelen engelli müşterilerin soğuk havada dışarıda beklediklerinden dem vurarak,” yorumunda bulundu.Veteriner Caddesinde özellikle eczanelerin olduğu mevkide engellilerin ilaçlarını alabilmeleri için eczane dışında beklemek zorunda kaldıklarını, rampa olmadığı için tekerlekli sandalyeleriyle içeriye giremediklerini ifade eden eczane işletmecisi,ifadelerini kullandı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden umudu kesen eczane işletmecisi, eczaneye gelen engelli vatandaşların mağdur olmaması, ilaçlarını almak için rahatlıkla girip çıkabilecekleri rampayı kendi imkân ve çabalarıyla yapacağını dile getirdi.Vatandaşın bu kadar küçük bir isteğini neden yerine getirmedikleri konusunda Veteriner Caddesi işletmecileri, Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili açıklama bekliyor.