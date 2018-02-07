Büyükşehir, Rampa İsteyene Bariyer Oluyor

Veteriner Caddesinde özellikle eczanelerin olduğu mevkide engellilerin ilaçlarını alabilmeleri için eczane dışında beklemek zorunda kaldıklarını, rampa olmadığı için tekerlekli sandalyeleriyle içeriye giremediklerini ifade eden eczane işletmecisi, “Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede parke taşı yaptıkları sırada talebimizi çalışanlara da ilettik, ilgili kurumlara defalarca yaptığımız başvuruda engellilerin eczaneye giremediklerini, girmek zorunda kalanların ise eziyetle girip çıkmaya çalıştığını ve bu yüzden kaldırıma bir rampanın yapılması gerektiğini dile getirdik. Fakat çalışma sırasında bile rampayı yapmaya yanaşmayıp topu başka kurumlara attılar.” ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden umudu kesen eczane işletmecisi, eczaneye gelen engelli vatandaşların mağdur olmaması, ilaçlarını almak için rahatlıkla girip çıkabilecekleri rampayı kendi imkân ve çabalarıyla yapacağını dile getirdi.
Vatandaşın bu kadar küçük bir isteğini neden yerine getirmedikleri konusunda Veteriner Caddesi işletmecileri, Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili açıklama bekliyor.
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