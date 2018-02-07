Urfa'da 600 Bin Suriyeli Var...!

Şanlıurfa’da öğrenciler kentin tarihini, kültürünü önce sınıflarda kitaplardan öğreniyor, ardından öğretmenleriyle birlikte müzelere, tarihi mekanlara giderek yerinde öğreniyorlar.2017-2018 eğitim öğretim yılının başında ilkokul 3’üncü sınıflara yönelik başlatılan proje için bir de ders kitabı hazırlandı. Zorunlu olarak okutulan ders için sınav yapılmıyor. Projenin sahibi ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 18 yıl müdür yardımcılığı ve Ar-Ge birimi sorumlusu gibi farklı görevlerde bulunduktan sonra yaklaşık 1 yıl önce Şanlurfa Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Şerafettin Turan. Ders için öğretmenlere hizmet içi eğitim verildiğini belirten Turan, amaçlarının “yaşadığı ili tanıyan ve koruyan, tarihine sahip çıkan, bilinçli çocuklar yetiştirmek” olduğunu belirterek Hürriyet’e şu bilgileri verdi:“İlimizde saha araştırması, ihtiyaç analizi yaptık. Şanlıurfa çok göç alan bir il. 600 bin Suriyeli var. Doğum oranı yüksek, 2.5 milyon nüfusu var ve bunların yarısı gençlerden oluşuyor. İlimizde 525 bin öğrenci eğitim alıyor. Çocuklarımızın Şanlıurfa’nın kültürü, tarihini bilmesi; yaşadıkları şehri tanıması, bunlara sahip çıkması için ilkokul 3’üncü sınıflarda ‘Şanlıurfa Dersi’ni okutuyoruz. Sadece 3’üncü sınıfları kapsıyor ve zorunlu. Videolarla dersi destekliyoruz. Çocukların çevresine ve yaşadığı ile duyarlı olmasını sağlamak istiyoruz. Bu; Türkçe ve matematik gibi bir ders. Ancak sınav olmayacak. Öğrenciler kenti, tarihi öğrenecek, koruma bilinçleri gelişecek. 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla uygulama da hayata geçti. Öğretmenler dersi işliyor, ardından uygulama kapsamında öğrencileri gezilere, müzelere götürüyorlar. Dersin kitabı da okutuluyor. Yapılan araştırmalara göre bu yaş grubundaki çocukların çevreye olan hassasiyetleri daha fazla. Duyarlılar. Bu nedenle bu yaş grubundakiler tercih edildi. Öte yandan lisedeki öğrenciler için de proje şeklinde ‘şehrimizi tanıyoruz’ etkinlikleri yapıyoruz.”