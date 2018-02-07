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Bu haber 07 Şubat 2018 13:34:39 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Ekinci Talimatı Verdi...

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçeyi adeta karış karış dolaşmaya devam ediyor. Çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşın evine misafir olan Başkan Ekinci, talepleri de birinci ağızdan dinliyor.

Başkan Ekinci Talimatı Verdi...

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla ilçeyi adeta karış karış dolaşıyor. Girilmedik mahalle ve sokak kalmayacak düsturuyla vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Başkan Ekinci, talepleri de birinci ağızdan dinliyor. Başkan Ekinci, eşi Ayşe Ekinci, Eyyübiye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gençlik Kolları Üyelerinin de bulunduğu ziyaretlerinde; Eyüpnebi, Kendirci, Buhara ve Akşemsettin Mahallelerinde temaslarda bulundu. Sokak sokak dolaşan Başkan Ekinci’yi ansızın karşılarında gören vatandaşlar da, Başkan Ekinci’ye sevgi gösterilerinde bulundular.  Mahalle Muhtarlarıyla birlikte çat kapı yapan Başkan Ekinci ayrıca hasta ziyaretlerinde de bulundu. Ziyarette bulunduğu bazı evlerde vatandaşlar tarafından kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için talimat veren Başkan Ekinci, “Her anımızı halkımızla geçirmeye gayret sarf edeceğiz. Dedi.

Belediyenin imkânlarını Ak Kadrolarla beraber vatandaşlar için seferber etmeyi sürdüreceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci konuşmasında şunları söyledi;” İlçemizde ev ziyaretlerine devam ediyoruz. İlçe Teşkilatımızla birlikte mahalle mahalle dolaşmayı sürdürüyoruz. 4 mahallemize çat kapı ziyaretler gerçekleştirdik. Yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımız tarafından bizlere iletilen sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yine başka konularla ilgili sorunlarında kurumlar arasında da aracılık etmeye çalışıyoruz. Her an sahada olup vatandaşlarımızla iç içe olmayı sürdüreceğiz. Eyyübiye halkı diğer ilçelerimize göre biraz daha mağdur durumda. Bu mağduriyetin de giderilmesi adına sosyal belediyecilik adına yapılması gereken ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Bu minval üzerine gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerimize ara vermeden devam edeceğiz. İnşallah ulaşmadığımız hiç kimse kalmayacak. “
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