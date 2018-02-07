Üniversiteden Müjde,O Bölüm Açıldı...

Harran Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2018-2019 yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak.Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılan Endüstri Mühendisliği Bölümü, tamamı örgün öğretim olmak üzere toplam 60 kişilik kontenjanı olacak.Göreve geldiğimizde bu şehre verilmiş bir sözümüz vardı diyen Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; “Amacımız ve sözümüz şuydu; bu üniversiteyi gerçekten üniversite yapmaktı. Şanlıurfa gibi bir büyükşehre yakışır bir üniversite olmamız için gece gündüz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yeni fakülteler, yeni meslek yüksekokulları açmanın yanında, bu fakülteler bünyesindeki eksik bölümlerin açılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni açacağımız Endüstri Mühendisliği ile kıt kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak, geleceğin Türkiye’sine katkı sağlayacak mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.Modern sistemlerin tasarımı, modellenmesi ve analizini pratik uygulamalarla hayata geçirip, örnek bir bölüm olmak hedefiyle hareket edeceklerini belirten Rektör Taşaltın; “Endüstri Mühendisliği bölümümüzle ekip halinde çalışabilen, açık fikirli, karşılaşılan problemleri modelleyip, analiz edebilen, sorunların çözümünde ve önlenmesinde öncü role sahip mühendisleri yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.