Her yaştan vatandaşın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için Halfeti’de Fitness ve Vücut Geliştirme Salonu açıldı.Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES Programı kapsamında finanse edilen, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Halfeti Kaymakamlığı tarafından yürütülmekte olan “Sporla Bağlan Hayata” projesi kapsamında Halfeti Kapalı Spor Salonu içerisinde Fitness ve Vücut Geliştirme Salonu açıldı. Saat 10:00 ile 22:00 arasında uzman eğitimciler tarafından hizmet verecek olan spor salonu Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri kadınlar günü; Salı, Cuma ve Pazar günleri de erkekler günü olarak faaliyet gösterecek. Fitness ve Vücut Geliştirme Salonu için kayıtlar spor salonunda görevli kişiler tarafından alınacak.