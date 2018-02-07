ACAR, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) AŞ Genel Kuruluna Katıldı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada GTİ’nin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

“Niyet hayırsa, akıbet hayır olur” diyen Hisarcıklıoğlu, 2005 yılında bu işe hayırlı niyetle başladıklarını vurgulayarak, Türkiye’nin dış ticaretinin yarısının kara gümrük kapılarından yapıldığını ama yıllarca Gümrük kapılarına yatırım yapılmadığı için, kötü koşullardan dolayı bir sürü problem çıktığını ve ek maliyetlere neden olduğunu söyledi.

Bu sıkıntıyı üyelerini çektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Sınır kapılarındaki güvenlik sorunlarından dolayı bütün Türkiye çekiyordu. O dönemde hükümetimize dedik ki, ‘verin biz yapalım’. Onlar da bu camiaya güvenip verdiler. Biz bu işi hayal edip yola çıktığımızda 137 Oda ve Borsamız bizi anladı, bu işe emek ve gönül verdi. Yine kültürümüzde bir söz var: ‘Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır’ Bu birlik-beraberlik olunca bereket de geldi” dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir proje olmadığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Çok açık söylüyorum GTİ A.Ş bugün Türkiye’nin en önemli değerlerinden, en çarpıcı başarı hikayelerinden biridir. Her şeyden önce bu başarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının vizyonunun ve birlikten doğan gücümüzün eseridir. Sizin eseriniz. Bir araya geldiğimizde neler kazanabileceğimizin, ülkemize neleri kazandırabileceğimizin en somut göstergesidir” şeklinde konuştu.

GTİ AŞ.’nin bugün kamu-özel sektör işbirliğinin en başarılı örneği haline geldiğini belirten TOBB Başkanı, sadece Türkiye’de değil, dünyada örnek proje haline geldiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Birleşmiş Milletler’in de bu projeyi bütün dünyaya gösterdiğini, ‘Gümrüklerinizi güvenli ve hızlı hale getireceksiniz Türkiye gibi yapın, TOBB gibi yapın’ dediklerini aktardı.

Bu kapsamda bölge ülkeleri ile çalışmaya başladıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “İşte Türkiye’nin edindiği bu tecrübe ve oluşturduğu örnek modeli, İpek yolu üzerindeki ülkelere uygulayabilirsek, o zaman kazanan biz olacağız, coğrafyamız olacak. Şimdi bu amaçla bölge ülkelerinin gümrük kapılarının modernizasyonu noktasında da önemli bir noktaya geldik. İran ve Orta Asya ülkelerinde bu konuda çalışmaya başladık. İnşallah hep birlikte bunu da başaracağız” dedi.













































































