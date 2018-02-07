Günak, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı'nda

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Faruk Günak’ın ataması Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’na yapıldı.Atama sonrası birçok tebrik ve hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Günak’a makamında ziyaretler sürüyor.Dr. Faruk Günak’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.