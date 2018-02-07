Urfalı Ailenin Acısı 4 Aydır Dinmiyor...

Siverek'te ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Newoz Korkmaz’dan 4 aydır haber alınamıyor. Kızının kaçırıldığını düşünen anne Hüsne Korkmaz, çocuğun hayatından endişe duyuyor.

Urfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencisi 13 yaşında olan Newroz Kormaz’dan 4 aydır haber alınamıyor. Şair İbrahim Rafet Mahallesinde oturan aile çocuğun kaçırıldığını düşünüyor. Anne Hüsne Korkmaz, kızını en son bakkala gönderdiğini ve en son okuduğu Şair İbrahim Rafet İlkokulu’nun yakınlarında görüldüğünü söyledi. 10 çocuğu olan Hüsne Korkmaz, eşinin cezaevinde olduğunu, kendi çabaları ile kızını aradığını ancak şu ana kadar bir sonuç alamadığını ifade etti.

'KAÇIRILMIŞ OLABİLİR'

Kızının kaçırılmış olabileceğini düşünen anne Korkmaz, “Küçük kızım, ablasının zorla bir araca bindirildiğini görmüş. Kızımın Hüseyin İ. adında bir kişi tarafından kaçırdığına dair şüphelerimiz var. Adam evli, 33 yaşında, kendisinden şikayetçi olacağım” diye konuştu.