Urfalı Vekile Talimat,Karşımda Oturuyor...

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. CHP lideri "Her ağzımı açtığımda dünya kadar laf eder ben ona diyorum ki, sen FETÖ'ye, PKK'ya, El Nusra'ya, IŞİD'e yardım ve yataklık yaptın, mahkemeye veremiyor. Sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptın diyorum, mahkemeye veremiyor. Mahmut Tanal karşımda oturuyor. Salı günü dilekçeni ver. Mahkeme kararlarını da vereceğim. O karardan sonra Salih Müslim'i buraya kim davet ettiyse işbirliği içindedirler. Onlar bizi kendileri gibi sanıyorlar." diye konuştu.Her ağzımı açtığımda dünya kadar laf eder ben ona diyorum ki, sen FETÖ’ye, PKK’ya, El Nusra’ya, IŞİD’e yardım ve yataklık yaptın, mahkemeye veremiyor. Sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptın diyorum, mahkemeye veremiyor. Mahmut Tanal karşımda oturuyor. Salı günü dilekçeni ver. Mahkeme kararlarını da vereceğim. O karardan sonra Salih Müslim’i buraya kim davet ettiyse işbirliği içindedirler. Onlar bizi kendileri gibi sanıyorlar. Onlar kendi ülkelerinin çıkarlarını değil, kendi çıkarlarını savunurlar. 15 milyon dolarlık malı sattığın şirket hangi şirket? Tık yok. Senin yerliliğin de batsın, milliliğin de batsın.