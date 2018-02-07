Dedaş'a Saldırılar Aralıksız Devam Ediyor,4 Ayda...

Dicle Elektrik tarafından dağıtım bölgesine kesintisiz enerji verilebilmesi amacıyla kurulan ve tüketim değerlerini de kayıt altına alan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarına (ASOP) yönelik saldırılar devam ediyor. Şırnak’ın Cizre ilçesinde 28 Kasım 2017’den bu yana 63 pano kırılmış veya yakılmış olmasına rağmen tek bir saldırgan dahi yakalanamadı. Dün iki ASOP panosu daha yakılan Dicle Elektrik, yeni yatırımlara yönelik saldırılarını önlemek için konuyu İçişleri Bakanlığı’na taşımaya hazırlanıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen kalite yönetmeliğine uygun olarak sorumluluk bölgesinde bulunan müşterilerine kesintisiz enerji vermek için teknoloji destekli yatırımlar kapsamında 1.2 milyar liralık yatırımı tamamladı. 2018 yılında hizmet verdiği 6 ilde 400 milyon liralık yatırım daha yapacak olan Dicle Elektrik, bir yandan da yeni yatırımlara yönelik saldırılar nedeniyle ciddi zarara uğruyor. Görüntü kirliliğini önleme, enerji arzı güvenliği ve güç artışı gibi birçok yararı bulunan ve enerji iletim hatlarının yeraltına alınması ile birlikte kurulan ASOP uygulamalarının sayısı her geçen gün arttığı halde, belli yerlerde bu yatırımlara yönelik saldırılar önlenemiyor. Tüketicilere ait sayaçları da içinde barındırması sebebiyle kaçak kullanımı engelleyen en önemli projelerin başında gelen ASOP’lar, kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı olan kesimlerin saldırısına uğruyor.

4 Ayda 63 Panoya Saldırı

ASOP’lara yönelik en çok saldırı Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleşti. Cizre’de ASOP saldırılarının ilki 28 Kasım 2017’de gerçekleşti ve bu saldırıda 2 adet pano parçalandı. Saldırganlar yakalanmadan Aralık ayında 54 pano daha yine saldırılar sonucu parçalanarak kullanılamaz hale geldi. Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile görüşerek saldırganların yakalanmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Buna rağmen saldırganlar henüz yakalanmamışken saldırganlar Ocak ayında 3 adet panoyu kundaklayarak kullanılamaz hale getirdi. Dicle Elektrik yatırımları hedef alanların yakalanmasını beklerken, Şubat ayının ilk haftasında da 4 pano üzerlerine benzin dökülerek yakıldı.

İçişleri’nden Yardım İstenecek

Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, Cizre’de teknoloji ürünü 63 panonun yakıldığını ve bu yüzden hem binlerce elektrik kullanıcısının, hem de yatırımları hayata geçiren şirketlerinin mağdur olduğuna dikkat çekti. Yönetimden yapılan değerlendirmede, bir yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Milli Enerji Strateji Planı’nda yer alan kaçak elektrik kullanımının azaltılması hedeflerine ulaşabilmek için yatırımlara ve çalışmalara hiç durmadan devam edilirken, diğer yandan bölgeye yapılan en büyük enerji altyapısı yatırımının bu kadar pervasız ve sistemli saldırılarla kolayca yok edilmesinin ciddi bir çelişki olduğuna dikkat çekildi. Şirket yönetimi, saldırganların aylardır yakalanmamış olmasının arkasında özel bir sebep aramak istemediklerini, ancak konuyu acilen yeniden Şırnak Valiliği’ne ve bu kez İçişleri Bakanlığı’na da taşıyarak hem saldırganların hemen yakalanmasını, hem de yeni saldırıların yaşanmaması için tedbir alınmasını isteyecek. Dicle Elektrik, zarar gören sistemlerin yerine yenilerini yaptıklarını ancak bölgede enerji kalitesinin ve kaçak oranlarının azaltılması hedeflerinin yakalanabilmesi için tam bir işbirliği ve dayanışma içinde çalışılması gerektiğini, aksi takdirde bu yaşananların en çok kaçak kullananların işine yaradığını da vurguladı.