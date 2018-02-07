Urfa'da Büyük Vurgun,Son Anda...

Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemseddin Mahallesinde bir ikamette bulunan kasadan yaklaşık değeri 450 bin TL olan para ve ziynet esyaşı ele geçirildi. Para ve ziynet eşyalarının bulunduğu kasa matkap yardımı ile açıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler tespit edilerek yapılan operasyon sonucu yakalandı. İkametten çalınan 1 kg 980 Gr. altın( toplam değeri 287 bin TL), 115 bin TL Türk parası ve 17 bin 800 dolar ele geçirilerek müştekisine teslim edilmiş, şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.