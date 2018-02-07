Tatlıses O Konu Hakkında Konuşmak İstemedi...

Sözcü'nün haberine göre, Derya Tuna, önceki gün ortak olduğu mekanın açılışını gerçekleştirdi. Restaurant'a gelenler arasında İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli, Aydan Şener gibi isimler vardı. Şener’i kapıda karşılayan Derya Tuna, oyuncuya övgü dolu sözler söyledi.



Mekana sevgilisinden sonra gelen İdo, annesi ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. İdo, sevgilisi Yasemin’i röportaja getirmedi ve ilişkisi hakkında konuşmak istemedi.

"BİZ BÖYLE ÇOK MUTLUYUZ"

Mekanı hakkında konuşan Derya Tuna ise İbrahim Tatlıses'in evlenmek isteği ile ilgili düşünceleri sorulunca ‘'İbrahim benim çok yakın bir dostum iyi bir insan oğlumun babası en yakın akrabam biz böyle çok mutluyuz'' şeklinde konuştu.



Derya Tuna, daha sonra İbrahim Tatlıses’in açılışa özel gönderdiği çiğ köfteden yapılmış pastanın mumlarını üfledi.



İdo açılışa geldiği salaş tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.