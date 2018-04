Son 6 Ayda Büyük Adımlar Attık...

Şehit Polis Hasan Hüseyin Çalışkan’ın adının verildiği zenginleştirilmiş kütüphanenin açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, son günlerde gerçekleşen şehadetleri de hatırlatarak, “Birbirimize kenetlenmenin tam zamanıdır” dedi.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Karaköprü İlkokulunda yapımı tamamlanan Şehit Polis Memuru Hasan Hüseyin Çalışkan Zenginleştirilmiş Kütüphanesi hizmete sunuldu.Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında tefriş edilen ve donatılan “Şehit Polis Memuru Hasan Hüseyin Çalışkan Z Kütüphanesi” adlı projenin açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Karaköprü Kaymakamı Ahmet Yıldız, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, şehit polis Hasan Hüseyin Çalışkan’ın ailesi ve öğrenciler katıldı.Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kütüphane açılışını dün yapmayı planladıklarını ancak Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun şehadeti vesilesiyle ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, ülke olarak çok zorlu bir süreçten geçildiğini söyledi.Kütüphaneye ismi verilen Hasan Hüseyin Çalışkan’ı ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Vali Erin, “Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri başta olmak üzere, uğrunda canlarını feda ettikleri tüm hatıralarına, toplum olarak, millet olarak, devlet olarak sımsıkı sarılmak, bir olmak, beraber olmak, tek ses ve yumruk olmak, tüm ayrılıkları bir tarafa bırakarak birbirimize kenetlenmenin tam zamanıdır” dedi.Konuşmasında, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtını hatırlatan Vali Erin, bu mücadelenin basit bir terör grubuyla olmadığını, emperyalist güçlerin kurtuluş savaşından beri uğradıkları hezimet ve yenilginin öcünü almak, kutsal vatan topraklarında operasyonlar gerçekleştirmek niyetinde olduklarını dile getirdi. Yurt içinde zenginlik sayılan farklılıkları kullanarak milletin birbirine düşürülmeye çalışıldığını, bunun daha önce gizli yapıldığını ancak artık aşikâr yapmaya başladıklarını ifade eden Vali Erin; emperyalistlerin, 221 kilometrelik Suriye sınırı boyunca ihanet çeteleriyle, içeride de terör gruplarıyla ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, birliğimiz ve beraberliğimizin tehlikeye koyulmaya, istiklal ve istikbalimizi karartmaya niyetli olduklarını söyledi. Vali Erin, böyle bir atmosferde tüm farklılıkları bir tarafa bırakarak birbirimize kenetlenmenin tam zamanı olduğunu ifade etti.Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başladığını, 700 bine yaklaşan okul çağındaki ve okula devam eden öğrencisi, 28 bin öğretmen kadrosu ve her geçen gün sayısı artan derslik sayısıyla Şanlıurfa’nın Türkiye’deki öncü illerden biri olduğunu belirten Vali Erin, konuşmasına şöyle devam etti: Önümüzde vatana millete hizmet edecek, ailesinin onur ve gururla izleyeceği evlatlar ve nesiller yetiştirme fırsatı hepimizin önünde duruyor. Bir taraftan fiziki altyapıdaki eksiklikleri hızla giderirken, öte yandan çocuklarımızı, gençlerimizi cumhuriyetin değerlerine, bayrağına, vatanına, devletine, bölünmez bütünlüğümüz ve kardeşliğimize yürekten inanan ve bunun için canını feda etmekten çekinmeyecek, milli manevi değerlerle yoğrulmuş şekilde yetiştirilmesi, biz idarecilerin, öğretmenlerin, annelerin ve babaların omuzlarında tarihi bir sorumluluktur.Şanlıurfa’da son yıllarda kat ettiğimiz mesafeyi daha da hızlandırmak suretiyle, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, yöneticilerimiz ve öğretmen kadromuz ile bu eksiklikleri hızlı bir şekilde giderirken, diğer taraftan da Şanlıurfa’nın eğitim başarısını yükseltmeye yönelik radikal adımlar atmak ve bir değişim sürecini başlatmak zorunluluğu da önümüzde duruyor.Son altı yedi ayda, Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız ve eğitim camiamızdaki kardeşlerimizle beraber bu alanda büyük adımlar atıldığını ve önemli mesafeler alındığını hep birlikte görüyoruz. Ancak bunun yeterli olmadığını, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve bizlere daha büyük sorumluluk ve görevler düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Çok çalışmamız, çocuklarımızın her birini birer cevher bilerek, bu cevherin keşfini sağlayacak donanımla donatmak için daha çok gayret sarf etmemiz gerektiğini de öğretmen ve yöneticilerimizle bir kez daha paylaşmak istiyorum.Tüm işlerin bir tarafa, eğitim konusunun bir tarafa konması gerektiğini belirten Vali Erin, “Vali olarak başta ben olmak üzere, Kaymakamlarımız ve yöneticilerimizle gözümüz kulağımız okullarımızda, çocuklarımızdan alacağımız iyi haberlerde ve çocuklarımızın başarı haberlerinde olduğunu bilmenizi isterim. Her gün Milli Eğitim camiamızla birlikte okullarımızın tek tek başarı düzeylerini sorgulamak, okullaşma oranlarını üst düzeylere çekmek, okuldaki çocuklarımızın kısmen ailesinden alamadığı vatan, millet, bayrak sevgisinin verilmesi konusunda kat ettiğimiz mesafeyi takip etmekle meşgul olduğumuzu da bilmenizi isterim. Bu tempoya hizmet etmeyecek arkadaşlarımızla bizim bir işimiz yok. Bu konuya kendisini adamış, memleketimizin ve ülkemizin kritik dönemden geçtiği bu süreçte, işini en iyi yapanın ayakta kaldığı ve kalacağı, takım ruhuyla birlikte gençlerimizi vatanına milletine sımsıkı bağlı, faydalı bireyler olarak yetiştirmek hepimizin boynunun borcudur” dedi.Okul çevrelerinde ve umuma açık alanlarda çocukların ruh ve beden sağlığını bozmaya yönelik her türlü teşebbüsle daha büyük bir mücadele içinde olunacağının altını çizen Vali Erin, başta madde bağımlılığı olmak üzere, çocukların eğitim kalitesini, ruhsal yapısını olumsuz etkileyecek hiçbir girişime müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Güvenlik teşkilatları, yerel yönetimler ve Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici kadrosunun her okulu, her öğrenciyi ciddiyetle takip etmek suretiyle bu mücadeleye özverili şekilde devam edileceğini kaydeden Vali Erin, zehir tacirlerine hak ettikleri muameleden kurtulamayacağını söyledi.Kahvehaneler, okul servisleri, kantinler, okul çevresindeki esnaf ve okul yakınındaki her birimin devletin yakın gözetiminde olduğunu ve yapılacak en küçük yanlışın affedilmeyeceğini dile getiren Vali Erin, uyuşturucu ile mücadelenin en az terörle mücadele kadar önemli olduğunu belirtti.Eğitim öğretim yılı ikinci yarısında öğrencilere başarılar dileyen Vali Erin, kütüphaneye ismi verilen Şehit Polis Memuru Hasan Hüseyin Çalışkan’ı rahmetle anarak, törende bulunan şehidin ailesine teşekkür ederek, kütüphanenin eğitim öğretim camiasına hayırlı olmasını diledi.Açılış töreninde bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da, ÇOGEP Projesi kapsamında çocukların her türlü zararlı akım, alışkanlık ve suç ortamından korunması noktasında İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde zenginleştirilmiş kütüphaneler açtıklarını belirterek, Türkiye’nin 81 ilinde bu kütüphanelerin açılmaya devam ettiğini söyledi.Temel maksatlarının, gençlere ve çocuklara milli ve manevi değerleri tanıtmak, her türlü suç ortamından korumak, milli birlik ve aidiyet duygusu kazandırmak olduğunu söyleyen Tipioğlu, çalışmaların çocuklara okuma alışkanlığı kazandıracağından şüphe etmediklerini ifade etti.Türkiye’nin 81 ilinde kurulumu devam eden kütüphanelere, vatanın birliği ve bütünlüğü için hiç düşünmeden kanını bu topraklara akıtan şehitlerin adını verdiklerini dile getiren Tipioğlu, “Karaköprü’de açtığımız bu kütüphaneye de 10 Temmuz 2016 tarihinde, bu milletin ırzını, namusunu, canını korumak için görev yaparken, namussuzca bir saldırı sonrası şehadet şerbetini içen Hasan Hüseyin kardeşimizin adını verdik. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelasını Vali Erin ile birlikte kesen Şehit Polis Hasan Hüseyin Çalışkan’ın annesi Necla, babası Fatih ve eşi Aslı Çalışkan, kütüphane bilgisayarlarındaki ekranlarda şehit polisin fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşandı. Şehit Polisin annesi ve eşi gözyaşlarını tutamazken, Vali Erin şehidin annesinin gözyaşlarını eliyle silerken kendi gözyaşlarını da tutamadı. Şehit polisin ailesiyle birlikte okuldaki çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Vali Erin ve beraberindekiler, kütüphaneyi de çocuklarla birlikte gezdiler.