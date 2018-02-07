Üniversiteden Birecik'e Müjde...

Toplantıda konuşan Rektör Taşaltın, Birecik'e kazandırılacak olan yeni eğitim binalarının yer aldığı Birecik Kampüsü’nün başta Birecik olmak üzere bölgenin kalkınmasına önemli katkıları sağlayacağını söyledi.Fakülte çalışmalarının uzun vadede ilçe için büyük kazanımları beraberinde getireceğini söyleyen Rektör Taşaltın, “Bu projenin Birecik ilçemizde hayata geçirilmesiyle, çevre il ve ilçelerini kapsayan büyük bir eğitim merkezi haline gelebilecektir. Birecik Kampüsü Projesi’nin hayata geçirilmesi için tüm kesimlerden destek bekliyoruz” diye konuştu.Konuşmasına Rektör Taşaltın’a teşekkür ederek başlayan Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, "İlçemize yapılması planlanan yeni Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu projelerini incelemek üzere bir araya geldiğimiz Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'a nazik davetleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Kaymakam Perçi Birecik’in kalkınması için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.Toplantının açılışında konuşan Birecik Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç. Dr. Muhammed Yaşar Dörtbudak, Birecik Meslek Yüksekokulunun mevcut durumu ve programları hakkında kısa bir bilgi verdi. Hayata geçirilmesi hedeflenen Birecik Kampüsü Projesinin detayları, nasıl bir yerleşim planına sahip olacağı ile ilgili video slayt eşliğinde bilgiler verdi.Harran Üniversitesi Genel Sekreter yardımcısı Müslüm Açıker de Harran Üniversitesi Birecik Kampüsü Projesi hakkında sinevizyon gösterisi eşliğinde konukları bilgilendirdi.İlçede düzenlenen toplantıya Kaymakam Kadir Perçi, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Birecik Belediye Başkan Yardımcıları Abdulkadir Çopur ile Hüseyin Sert, Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Genel Sekreter Yardımcısı Müslüm Açıker, Yapı İşleri Daire Başkanı Serkan Ertürk, Birecik Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç. Dr. Muhammed Yaşar Dörtbudak, Birecik İlçe Emniyet Müdürü Levent Eker, Birecik Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı ve öğretim üyeleri katıldı.