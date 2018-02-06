Son dakika: Herkese 2 bin 62 TL

BULUŞMA MART'TA
KPDK, Mart ayında toplanacak. Toplantıda, memurlara ve emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi taleplerinin de ele alınması bekleniyor. Konfederasyonlar, ikramiye taleplerini toplu sözleşme görüşmelerine taşımıştı. Memur-Sen, ikramiye tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor.
PROMOSYON ÖRNEĞİ
Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Eğer bayram ikramiyesi kabul görürse, uygulamanın memurların ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsaması bekleniyor. Böylece yaklaşık 12 milyon emekli, ikramiye ile ek bir gelire kavuşacak...
Yorum Yap