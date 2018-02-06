Urfalıları Yakından İlgilendiren Haber...

Mahkeme takıları böldü
Mahkemede ifade veren davalı eski koca ise, borçsuz olarak evlendiğini, davacı eski karısının para ve altınların bir kısmını kendi şahsi harcamaları için kullandığını söyledi. Dava sonunda mahkeme, düğünde sadece geline takılan takıların davacı geline iadesine hükmetti. Kararı iki taraf da temyiz edince dosya Yargıtay’a gitti. Gelinden yana karar alan Yargıtay 3. Dairesi, “İster kayınvalide, ister dayı, kim takarsa taksın düğünde takılan altınlar bağışlanmış sayılır ve gelinin kişisel malıdır” diye karar verdi. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: “Somut olayda; hükme esas alınan bilirkişi raporunda geline ve damada takılan ziynet eşyaları ayrı ayrı değerlendirilmiş, mahkemece de yalnızca geline takılanlar yönünden tahsil kararı verilmiştir. Mahkemece; hükme esas alınan bilirkişi raporunda, düğünde geline ve damada takıldığı tespit edilen tüm ziynet eşyaları yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın kısmen kabulü doğru görülmemiştir. Temyiz edilen hükmün davacı yararına bozulmasına oy birliğiyle karar verildi." (Vatan)
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