Tatlıses'e Sert Gönderme,'Akıllı kadınım yeniden evlenmem'

İbrahim Tatlıses'in tekrar evlenmek istediği eski eşi Ayşegül Yıldız, "Böyle bir düşüncem yok. Akıllı kadınlar tekrar evlenmiyor. Bakın Hülya Avşar'a" dedi.

DİLAN ÇITAK TATLISES DE AYŞEGÜL YILDIZ'IN YANINDAYDI

İbrahim Tatlıses'in beş yıl önce boşandığı eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada'yla Vadistanbul'da sanatçının diğer kızı Dilan Çıtak'la görüntülendi. Kızının fotoğraflara bakıp "Anne ablam ne zaman gelecek?" diye sorduğunu söyleyen Yıldız, "Abla-kardeş birbirlerine çok benziyorlar. Harika vakit geçirdiler" dedi.

"AKILLI KADINLAR TEKRAR EVLENMİYOR"

Bursa'da yaşayan ve İstanbul'a dönmeyi düşünmediğini belirten Yıldız, "İbrahim Bey sizinle tekrar evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyor. Evlilik teklif etti mi?" sorusunu ise, "İbrahim'le düşman değiliz. Benim evlilik düşüncem yok. Akıllı kadınlar tekrar evlenmiyor. Bakın Hülya Avşar evleniyor mu?" diyerek cevapladı. Kızının sesinin çok güzel olduğunu da sözlerine ekleyen Yıldız, "Bu genler onda varken, babası gibi neden şarkıcı olmasın?" şeklinde konuştu.