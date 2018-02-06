Büyükelçi Önen, Pekin şirketlerine ziyaretlerini sürdürüyor

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Pekin’de bulunan küresel, yenilenebilir, akıllı elektrik şebekeleri üretimi yapan şirketleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler alıyor.Özellikle Çin ve Türkiye arasında her alanda işbirliği yapma ve bu işbirliklerini geliştirme gayreti içersinde olduğunu belirten Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, “Bugün Pekin’de dünyada temiz enerjinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen Küresel Enerji Bağlantısı Gelişimi ve İşbirliği örgütü GEIDCO’yu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldık. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Dünyanın 40 farklı ülkesinden 360 üyesi bulunan GEIDCO, UHV ve akıllı elektrik şebekeleri ile yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması yoluyla küresel düzeyde temiz ve sürdürülebilir enerjiyi hedefliyor” dedi.Büyükelçi Önen, daha sonra Pekin’de inşa edilmesi öngörülen 4. Diplomatik bölgeyi ziyaret ederek Çin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden bilgi aldı.