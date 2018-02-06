Tatlıses,Urfa'dan Aday Olur mu?

O röportajdan bazı satır başları şöyle:

Yedi yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre konuşmayan türkücü İbrahim Tatlıses, sessizliğini bozdu. Tatlıses AKP'lilerin ABD'deki davada itirafçı olduktan sonra Türkiye'ye ihanet etmekle suçladığı ve "Canı cehenneme" dediği Rıza Sarraf için dikkat çeken bir yorumda bulundu.Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Tatlıses,dedi.Siyaset hayalinden vazgeçmeyen Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan onay aldığı takdirde Urfa yerine İzmir'den Milletvekili adayı olmayı arzuluyor.Sesim sadece bir süreliğine gitti. O ses geri gelecek. Sesimde bir şey yok. Şimdi ufak tefek birkaç işim var. Onları halledeyim yine şarkılarımı, türkülerimi söyleyeceğim. Ben yine aynı İbrahim Tatlıses’im, sevenlerim üzülmesin. Yine olacak, illa olacak. Kimse sevinmesin, böbürlenmesin. Ya olacak, ya olacak!İyi ama çok daha iyi günler yakındır. Bana soruyorlar “Sol tarafını hissediyor musun” diye. Niye hissetmeyeyim? En çok bu soruya üzülüyorum. Kardeşim ben her şeyi hissediyorum. Düşmüş muamelesi yapmayın! Allah’ın bana verdiği bir cezadır bu, ama bu cezayı alacak. Bunun bir günü var bekleyin, sabredin. Ben sabrediyorum. Beni özleyenlere bir daha dönmek istiyorum.Üç kez aday oldum. İki kere Tayyip Bey’in hatırı için vazgeçtim. Beyefendi ne derse o olur. “Evet” derse, İzmir’den girmeyi isterim fazla zorlanmadan. Urfa’dan koymasın''