Tatlıses,Urfa'dan Aday Olur mu?

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Tatlıses, "Reza’yı çok severim, hem de evladım gibi. Eğer o hırsızsa, ben de hırsızım. Yine derim. Hırsız değil, adam gibi adamdır." dedi.
Siyaset hayalinden vazgeçmeyen Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan onay aldığı takdirde Urfa yerine İzmir'den Milletvekili adayı olmayı arzuluyor.
O röportajdan bazı satır başları şöyle:
''O SES GERİ GELECEK VE YİNE SÖYLEYECEĞİM
Sesim sadece bir süreliğine gitti. O ses geri gelecek. Sesimde bir şey yok. Şimdi ufak tefek birkaç işim var. Onları halledeyim yine şarkılarımı, türkülerimi söyleyeceğim. Ben yine aynı İbrahim Tatlıses’im, sevenlerim üzülmesin. Yine olacak, illa olacak. Kimse sevinmesin, böbürlenmesin. Ya olacak, ya olacak!
BANA DÜŞMÜŞ MUAMELESİ YAPMAYIN!
İyi ama çok daha iyi günler yakındır. Bana soruyorlar “Sol tarafını hissediyor musun” diye. Niye hissetmeyeyim? En çok bu soruya üzülüyorum. Kardeşim ben her şeyi hissediyorum. Düşmüş muamelesi yapmayın! Allah’ın bana verdiği bir cezadır bu, ama bu cezayı alacak. Bunun bir günü var bekleyin, sabredin. Ben sabrediyorum. Beni özleyenlere bir daha dönmek istiyorum.
URFA DEĞİL İZMİR'DEN ADAY OLMAK İSTERİM
Üç kez aday oldum. İki kere Tayyip Bey’in hatırı için vazgeçtim. Beyefendi ne derse o olur. “Evet” derse, İzmir’den girmeyi isterim fazla zorlanmadan. Urfa’dan koymasın''
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