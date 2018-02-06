Urfa Milletvekilleri Bu Konuda Gayretlerini Arttırmalı!

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
''Milli Eğitim Bakanlığı Şubat ayında yapmayı planladığı 20 bin öğretmen atamasına ek olarak ek ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerden 5 bin öğretmeni de atayacağını ifade etmiştir. Sayının artırılması bizleri memnun etmiştir. Her ne kadar bu alımın şartları açıklanmamışsa da Bakan Sayın İsmet Yılmaz aynı konu hakkında daha önce KPSS puanı olmasa dahi mülakat ile alım yapacağını açıklamıştır.
Ücretli öğretmenlik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kamu personeli niteliğinde olmayıp bir takım gerekçelerle oluşan öğretmen ihtiyacını geçici olarak karşılaması amacıyla Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından birim saat karşılığı ek ders ücreti ödenmek suretiyle çalıştırılan çoğunlukla atama bekleyen öğretmenler ve ihtiyacın tamamlanamaması durumunda ise 4 yıllık ve 2 yıllık fakülte mezunlarından oluşan bir uygulamadır. Dolayısıyla atanmayı bekleyen ve sayıları 100 binlerle ifade edilen öğretmen arasından Milli Eğitim Bakanlığına verilen kadro sayısına göre yeterli KPSS puanı ve son yıllarda yapılan mülakat uygulamaları ile atanan öğretmenlerden sonra geriye kalan 10 binlerce öğretmen adayının gözü kulağı Bakanlığımızın açıklayacağı kadro sayısında olmaktadır. Hal böyleyken Bakanlığımız geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sevk edilen torba yasaya eklediği geçici 15. Madde ile ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmen olarak atanmalarının yolunu açmıştır.
"GEÇİCİ MADDE 15- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olanlar; bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmenliğe atanabilmek için aranan Özel şartları taşımaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları ve Kamu Personel Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla, Bakanlıkça belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre ek 4 üncü madde uyarınca öğretmen unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir. Bakanlıkça belirlenecek alanlarda olmak üzere bu kapsamda istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısı 5.000'i geçemez."
Maddenin bu şekilde Meclis'ten geçmesi durumunda hali hazırda atama bekleyen öğretmen adayları eğitim fakültesinde ve pedagojik formasyon alması muhtemel diğer programlarda yüksek öğrenim görenler ve tam zamanlı istihdam edilen usta öğreticiler ile ilgili bir düzenlemeye yer vermeden ücretli öğretmenlere atamada avantaj sağlaması yeni sorunlara kapı aralayacak ve güven kaybına neden olacaktır. Diğer taraftan MEB ve Yüksek Öğretim Kurumları tarafından açıklanan istatistiki verilere göre atama bekleyen 412.000 öğretmen adayı 267.000 eğitim fakültesi öğrencisi 434.000 bin eğitim fakültesi dışında (pedagojik formasyon yoluyla) öğretmenliğe kaynaklık teşkil eden yüksek öğrenim öğrencisi bulunmaktadır.
Bunlara ek olarak kadrolu öğretmenler gibi tam zamanlı ve süresiz istihdam edilen ancak 657 sayılı kanun kapsamında bulunmayan ve atama bekleyen yaklaşık 97.000 kadrosuz usta öğretici bulunmaktadır. Yine KPSS ve mülakat puanına göre Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine entegrasyonun desteklenmesi projesi (PİCTES) kapsamında geçici olarak 6000 civarında öğretmen de kadrolu atama beklemektedir.
Öğretmen atamalarının sözleşmeli öğretmen istihdamı sürecinde başlanan mülakat uygulaması ile yapılacak olması atanamayan 100 binlerce öğretmen adayının güvenini sarsmakta, mülakatla yapılan atamalar toplumun genelinde adalet duygusunun zedelendiği yönünde eleştirilere maruz kalmaktadır. Mülakat sonunda başarılı/başarısız veya kazanma/ kaybetme nedeninin objektif bir şekilde sunulamaması yıllarca emek vererek okumuş ve bir çok yazılı sınavdan geçmiş öğretmen adaylarının farklı komisyonlarca birkaç dakikalık mülakatla elenmesi adalet duygusunun zedelenmesine sebep olacağından bu uygulamadan tümüyle vazgeçilmelidir. Ücretli öğretmenlerin farklı usul ve esaslarla kadroya geçirilmesi çalışması atama bekleyen 100 binlerce adayın mağduriyetine yol açmayacak şekilde uygulamaya konulabilecekse kalıcı istihdam uygulamaları hepimizin isteğidir. Öğretmen adayının çok kadronun çok az olduğu bir ortamda KPSS temelli öğretmen atama sistemi mecburiyettir.
Bu konularda konuşurken atlamamamız gereken bir başka husus Şanlıurfamızın 7 binleri bulan öğretmen açığı sorunudur. Yapılan tüm atamalarda Bakanlığımızın aslan payına ilimize ayırdığını biliyoruz. Ancak aynı oranda öğretmenimizin de her yıl çeşitli sebeplerle ilimizden ayrıldığı da unutulmamalıdır. Bu nedenle başta Sayın Bakanımız Dr.Ahmet Eşref Fakıbaba olmak üzere tüm milletvekillerimizden Şanlıurfa'nın ihtiyacı olan öğretmeni bu yıl tek kalemde tamamlayacak sayıda atama yapılması hususunda var olan gayretlerini arttırarak bu sorunu tamamen çözecek bir karara vesile olmalarını bekliyoruz''
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