Urfa Milletvekilleri Bu Konuda Gayretlerini Arttırmalı!

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir Sen) Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, ilimizin 7 binleri bulan öğretmen açığının tek kalemde giderilmesi gerektiğini belirterek, Bakan Fakıbaba başta olmak üzere Şanlıurfa Milletvekillerinden bu konuda gayretlerini arttırmalarını istedi.Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: