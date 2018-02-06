3,5 Milyon Suriyeliye Kalıcı Konut Verilecek

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli için hayata geçirilecek yeni projeyi milletvekilleriyle yaptığı basına kapalı toplantıda açıkladı.

Bölgede güvenli alanların oluşturulmasının önemini vurgulayan Erdoğan, projeyi, "Güvenli alanlar oluştuğunda çadır kentleri artık kurmayacağız. Hem kendi bölgemizde hem de sınırın diğer tarafında kalıcı konutlar kuracağız. Burada yaşayan Suriyeli vatandaşları da yeni oluşturacağımız kalıcı konutlara yerleştireceğiz. Artık evlerde yaşayacaklar" sözleriyle anlattı.

Erdoğan projeyle 3.5 milyon Suriyeli mültecinin bir an önce kendi topraklarında yaşaması için de adım atılmış olacağını söyledi. AFAD'ın 29 Ocak'ta güncellediği verilere göre; Türkiye'de 10 ilde kurulan 21 çadır ve konteyner kentte yaklaşık 240 bin Suriyeli barınırken, Türkiye'de toplam 3 milyon 466 bin 263 Suriyeli bulunuyor.