Şehitler İçin Dergah Camii'nde Mevlid Programı Düzenlendi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde dün teröristlerle çatışmaya giren ve şehit olan Jandarma Üsteğmen Recep Erdoğan, Astsubay Üstçavuş Nusret Atmaca ve Uzman Çavuş Bekir Şimşek için Şanlıurfa’nın Dergah Camii'nde Mevlid’i Şerif programı düzenlendi. Tuğay komutanı, Jandarma Alay komutanı, Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürü yanısıra Şanlıurfa valisi ve Şehitler Derneği başkanı Mehmet YAVUZ’un da katıldığı programda duygusal anlar yaşandı.