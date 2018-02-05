Urfa Milletvekilinden Soru Önergesi...

HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, Hatay Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından Hatay'ın sınır ilçesi Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtilen “Afrin'de çalışacak gönüllü Türk Öğretmen için başvuru alınması” yönündeki talimat yazısını TBMM gündemine taşıdı.

HDP’li Osman Baydemir, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İDDİA EDİLEN MESAJ

“Bakanlığınızın Hatay Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nce Hatay’ın sınır ilçesi Altınözü ilçesindeki Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’ne Efrin’de çalışacak gönüllü Türk öğretmenlere ihtiyaç duyulduğuna dair bir talimat yazısının gönderildiği iddiaları kamuoyuna yansımıştır” diyen HDP’li Baydemir şu açıklamayı yaptı:

Söz konusu talimat yazısına bağlı olarak sınır ilçe Altınözü’nde görev yapan öğretmenlere atıldığı iddia edilen mesajda ‘İl müdürümüzün emridir. Afrin temizlendikten sonra yeni bir oluşum olacaktır. Arapça bilenler öncelikli olmak üzere Afrin’de Türk Milli Eğitim Sistemi nezaretinde orada gönüllü çalışacak Türk öğretmenlere ihtiyaç vardır. Tüm okul müdürlerimiz kendi öğretmenlerine ulaşıp olumlu ya da olumsuz Şube Müdürü Mahmut Sabah’a yarın akşama kadar haber vermesi gerekmektedir. İhmal etmeyiniz’ ifadelerinin yer aldığı belirtilmiştir”

HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:



1- Bakanlığınızca Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hatay sınır ilçesi Altınözü Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’ne, Efrin’de çalışacak gönüllü Türk öğretmenlere ihtiyaç duyulduğuna dair bir talimat yazısının gönderildiği iddiaları doğru mudur? Doğru değilseHatay Milli Eğitim İl Müdürlüğü, söz konusu emri nerden almıştır?

2- Bakanlığınız, Efrin’de Kürtler, Araplar, Êzidîler ve Aleviler başta olmak üzere birçok halk, farklı inanç ve azınlık yaşarken bu kimliklerin kendi rengi ile eğitim görmesini bir tehlike olarak görmekte midir?

3- Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hatay sınır ilçesi Altınözü Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’ne gönderildiği iddia edilen“İl müdürümüzün emridir. Afrin temizlendikten sonra yeni bir oluşum olacaktır…” içerikli talimat yazısında yer alan ‘yeni oluşum’ ile ne denmek istenmiştir?

4- Söz konusu talimatta yer alan“Afrin temizlendikten sonra yeni bir oluşum olacaktır. Arapça bilenler öncelikli olmak üzere Afrin’de Türk Milli Eğitim Sistemi nezaretinde orada gönüllü çalışacak Türk öğretmenlere ihtiyaç vardır.” söylemiile Efrin’de kendi rengi ile toplumsal yaşamda yer alan Kürtler, Araplar, Êzidîler ve Aleviler ‘e Türk kimliği ve milliyetçiliği ile sünnilik anlayışı mı dayatılmak istenmektedir?

5- Efrin’de kendi rengi ile toplumsal yaşamda yer alan Kürtler, Araplar, Êzidîler ve Aleviler ‘e Türk kimliği ve milliyetçiliği ile sünnilik anlayışı dayatılmayacak ise Efrin’de Türk öğretmenlere ihtiyaç duyulmasının gerekçesi nedir?

6- Söz konusu talimat yazısı içeriği ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Bizim Suriye ve Irak topraklarında gözümüz yok” şeklinde yaptığı açıklamalar arasındaki çelişki yok mudur?