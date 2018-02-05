Şehidimizin Cenaze Namazı Kılındı

İl Müftüsü İhsan Açık, Afrin operasyonunda Şehit olan Şanlıurfalı Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun Cenaze namazını kıldırdı. Cenazeye yüksek sayıda katılım oldu. Cenaze namazına katılanlar arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başakanı Nihat Çiftçi, Ak Parti İl başkanı Zeynel Beyazgül de vardı.Cenaze namazının ardından Şehidimizin naaşı defnedildi.Yüce Allah Şehidimizin mekânını cennet eylesin. Çubukçu Ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah sabırlar versin. Urfa’mızın başı sağ olsun.