Bakandan Urfa Müjdesi...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son dönemde Şanlıurfa ve Balıkesir'de kurulan ihtisas organize sanayi bölgelerinin (OSB), yaklaşık 9 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını bildirdi.



Bakan Özlü Yaptığı Açıklamada;



'Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB'nin kurucu ortaklarını, yüzde 32 katılım payı ve 5 üyeyle Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, yüzde 28 katılım payı ve 4 üyeyle Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, yüzde 28 katılım payı ve 4 üye ile Şanlıurfa Ticaret Borsası, yüzde 12 katılım payı ve 2 üyeyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi oluşturuyor.OSB tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yaklaşık 7 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.Balıkesir'de ise 2 bin kişiye istihdam olanağı sunacağız'