Yetim’den Afrin şehitleri için taziye mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü ’Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımlayan Emin Yetim, ülkenin ve milletin geleceği için canını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Yetim, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerlerimizden birinin hemşerimiz olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş oldum. Vatanımızın muhafazası ve milletimizin istikbali için canını feda eden tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimize kast eden şer odaklarına fırsat vermeyen askerlerimize güç, kuvvet versin. Bu yolda şehadet makamına ulaşan askerlerimize ve hemşehrimiz, kahraman kardeşimiz Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.”