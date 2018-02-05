Urfa’da İş Arayanlar Dikkat...

Şanlıurfa Birecik SYDV Büro Görevlisi Alımı Yapıyor

Şanlıurfa Birecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yayımladığı bir ilan ile Büro Görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Söz konusu ilanda yer alan başvuru koşulları, adayların ilana başvuru sürecinde dikkat etmeleri gereken hususlar ve ilana dair diğer ayrıntıları siz ziyaretçilerimize haberimizde aktarıyoruz.

Şanlıurfa Birecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yayımladığı bir ilan metni ile personel alımı yapacak.

Yayımlanan Büro Görevlisi alım ilanına dair yayımlanan tüm ayrıntıları siz okuyucularımıza aşağıda aktarıyoruz. Söz konusu ilanda yer alan açık pozisyonlar, ilana başvuru yapmak için açıklanan genel şartları ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken tüm hususlar şu şekilde,

ŞANLIURFA BİRECİK SYDV BÜRO GÖREVLİSİ ALIYOR

Şanlıurfa Birecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca yayımlanan personel alım ilanında alımların Büro Görevlisi kadrosundan yapılacağını belirtmiştik. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan şartı ve eğitim seviyesine ilişkin herhangi bir şartı yer almadığı ilan metninde yer alan koşulları siz okuyucularımıza aşağıda aktarıyoruz.

İLANA BAŞVURU KOŞULLARI

Haberimizin başında kadro detaylarına ilişkin bilgiler verdiğimiz Büro Görevlisi alım ilanına başvuru yapacak adayların, Şanlıurfa Birecik SYDV tarafından belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları talep ediliyor.

Bu şartlar arasında vakfın personel alımı genel başvuru koşullarının yanı sıra alım yapılacak unvana göre belirlenen özel şartlarda yer alıyor.

Birecik SYDV Büro Görevlisi alımı başvuru koşulları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, erkek olmak, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, Birecik ilçe sınırları içinde ikamet etmek, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Bu şartların yanı sıra Şanlıurfa Birecik SYDV adaylardan, bilgisayar ve Microsoft Office programlarını kullanmalarını, seyahat engelinin olmamasını, sosyal iletişim becerisine sahip olmasını,, öğrenmeye ve sürekli gelişime açıklamasını talep ediyor.

İLANA BAŞVURU SÜRECİ

Şanlıurfa Birecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yayımlanan Büro Görevlisi alım ilanına başvuru yapacak adaylar başvurularını 12 Şubat tarihine kadar yapabileceklerdir.

İlana başvuru şahsen yapılacak olup başvuru da bulunacak adaylar başvuru esnasında istenilen evrakları teslim edeceklerdir. İstenilen evraklar arasında, diploma veya mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti, adli sicil kaydı, fotoğraf ve ikametgah belgesi yer alıyor.

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