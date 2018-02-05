Hrü Ziraat Fakültesi İntörn Eğitimi Başlattı

İşbaşı (İntörn) Mühendislik, ziraat mühendisliği eğitimindeki derslerini tamamlamış öğrencilerin son dönemlerini yaklaşık 4 aylık kesintisiz olarak iş yerlerinde geçirecek olan mezun durumundaki mühendisler için geliştirilen yeni bir uygulamadır. Bu uygulama staj uygulamasının çok ötesinde, özel işyerlerinde işe başlamak ve görev almak gibidir. Üniversitede aldıkları teorik ve pratik eğitimlerinin üzerine direkt olarak çiftlik, hayvancılık işletmeleri, sera, tohumculuk şirketleri, ilaç ve gübre fabrikaları, gıda işletmeleri gibi işyerlerinde çalışarak tarım sektörünün istediği tecrübe ve becerileri kazanmaktadırlar.Ziraat Fakültelerinde intörn eğitiminin ilk defa bu yıl uygulanmaya başlandığını ve bu sene 44 son sınıf öğrencilerinin 27 işyerinde intörn eğitime başlayacağını belirten Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan; “Tarım sektörünün en büyük sorunu yetişmiş insan gücü sorunudur. İntörn uygulaması sayesinde Ziraat Fakültesi mezunları potansiyel işyerlerini ve çalışma ortamlarını tanıyacaklar. Teorik olarak aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak öğrenecekler. Bu uygulama, ülkemiz için istihdam bakımından önemli bir kazanımdır. Böylece hem yeni mezunlara iş imkânı sağlanacak hem de sanayinin kalifiye işgücü açığının kapatılması fırsatı ortaya çıkacaktır. Ayrıca intörn öğrencilere ödenen ücret ve sigorta masrafları üniversite tarafından karşılandığından işyerleri için bir mali külfet ortaya çıkmaması da önemli bir imkândır Bu uygulama hem fakülteler, hem öğrenciler hem de tarım sektörü için çok önemli bir adımdır. Böyle bir uygulamada öncü fakültelerden biri olmaktan da gurur duyuyoruz, emeği geçen öğretim elemanlarımıza, idari personelimize ve işyerleri temsilcilerine çok teşekkür ederim” dedi.