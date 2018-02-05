Urfalı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı...

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin şehrine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, PYD/PKK’lı teröristlerinin gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu görev yaptığı tankta hayatını kaybeden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun için Şanlıurfa’da cenaze merasimi düzenlendi.Şanlıurfa GAP Havalimanına askeri uçakla getirilen şehidin naaşı, merasimin yapılacağı Ulu Camii’ye getirildi. Onbinlerce kişinin katıldığı tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.Şehidi uğurlamaya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan, Mahmut Kaçar, Mehmet Akyürek ve Mehmet Ali Cevheri, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şehidin babası Mehmet Çubukçu, ailesi, akrabaları ve Şanlıurfalılar katıldı.Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından kürsüye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Canını, ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güveni için feda eden aziz şehidimizi ebediyete uğurlamak, ona olan son görevimizi yerine getirmek, peygamberler peygamberi Muhammed Aleyhisselam’ın komşuluğuna uğurlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile başta aziz şehidimiz Muhammed Cihangir olmak üzere, vatanımızın, ülkemizin birlik bütünlüğü için, bütün mukaddesatımız için canını feda eden şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, minnet ve şükran duygularımızı iletmek ve bu meydandan haykırmak istiyoruz” dedi.Konuşmasında gazilere de sağlık ve sıhhat dileyen Vali Erin, milletçe büyük bir acı ve ızdırap yaşadığımızı ifade ederek, “Acının ve ızdırabın tarifsiz şeklini elbette ki şu anda aramızda bulunan şehidimizin muhterem annesi, babası, kardeşi ve akrabaları yaşıyorlar. Bize düşen, acısını ve ızdırabını paylaştığımız bu ailemizin acısının ve ızdırabının Cenab-ı Allah’ın lütfuyla hafifletmesidir” diye konuştu.Şehadetin, bizim inancımızda ulaşılabilecek en kutsal mertebe olduğunu dile getiren Vali Erin, şunları söyledi: Şehadet; Vatan için, bayrak için, birlik beraberliğimiz için, kardeşliğimiz için ve ilay-ı kelimetullah için çıkılan yolculuğun en önemli, en şerefli ve haysiyetli bir şekilde noktalanmasıdır. Böyle bir sonu, yürekten ve samimiyetle ifade etmek istiyorum ki, Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin.Türk milleti için vatan mefhumunun kutsallığına değinen Vali Erin, “Şanlıurfa’dan, Ulu Caminin avlusundan haykırmak istiyoruz; teröristlerle, terör guruplarıyla iş tutanlar ve iş yapanlar da çok iyi duysunlar. Boyun eğmeyeceğiz, en son terörist imha edilinceye kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu uğurda ne bedel ödenmesi gerekiyorsa ödemeye devam edeceğiz. Afrin operasyonu basit bir operasyon değil. Bir son da değil, aslında bir başlangıçtır” dedi.Ülkemizin güney sınırlarında konuşlanan terör guruplarının kökünün kazınacağını kaydeden Vali Erin, sözlerine şöyle devam etti: Bu kutsal vatan toprağının teröristlerden temizlendiği günler yakındır. Bugün burada, aziz şehidimizin en çok arzuladığı, en çok istediği belki şudur. Geride bıraktığı ve uğrunda canını feda ettiği, vatanı, bayrağı, milletin birliği ve beraberliği, tüm mukaddesatımız için farklılıklarımızı, tüm aykırılıklarımızı bir tarafa bırakmak suretiyle tek vücut, tek ses olmaktır. Ve onun bıraktığı mukaddesata tüm samimiyetimizle sahip çıkmaktır. Aziz şehidimizin mekanı cennet olsun. Allah’tan anne babası başta olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve metanet diliyorum.Tek bir terörist kalmayana kadar mücadelenin devam edeceğini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, “Bizler bir ve beraber olduğumuz müddetçe, Kürdü, Türkü, Arabı, Lazı, Çerkezi kardeş olduğu müddetçe, bu hainlere hiçbir zaman yatacak yer bırakmayacağız” diye konuştu.Şehitlerin ölüler olmadığını, peygamberin komşuları olduklarını ifade eden Bakan Fakıbaba, “Her nefis ölümü tadacaktır. Biz ölümü tadacağız, Allah böyle ölüm tattırsın bize. Bu hainler bilecekler, Türkiye’de tek bir fert kalana kadar Türkiye’yi teslim alamayacaklar. Türkiye’nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Ama Türkiye’nin toprağında olan gözü de çıkartacağız. Sınırlarımızı korumak, kardeşlerimizi korumak Türkiye’nin en büyük görevidir. Binlerce kilometre öteden geleceksiniz ve siz Türkiye’ye terör göndereceksiniz! Bunu yapamayacaksınız, yaptırtmayacağız Allah’ın izniyle” diye konuştu. Konuşması sık sık tekbirlerle kesilen Bakan Fakıbaba da Afrin’in bir son değil, bir başlangıç olduğuna işaret etti.Şehidin ailesine, Şanlıurfalılara ve tüm Türkiye’ye başsağlığı dileyen Fakıbaba, “Ya Rabbi, bana da böyle bir ölüm nasip et” diye dua etti.Öğlen namazına müteakiben İl Müftüsü İhsan Açık tarafından cenaze namazı kıldırılan Şehit Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun naaşı, tekbir ve salavatlarla omuzlara alınarak götürüldüğü asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.Defin sonrası şehidin babasına Türk bayrağı takdim eden Vali Erin, şehidin aile fertleriyle de yakından ilgilendi.