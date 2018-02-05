Urfa'da 3 Proje Örnekler Arasında...

Bu firmaların işletmeleri hakkında bilgi alınarak, Ar-Ge çalışmaları ve ürün çeşitliliğini artırmak için proje türleri ile ilgili karşılıklı bilgi alış verişinde bulunulduğunu belirten Sarıışık, “Bu ziyaret ekibinde KUSİ İl Temsilcisi, Şanlıurfa Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürü, Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası proje ekibi, KOSGEB İl Müdürü, Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü bulunmaktadır. Ziyaret edilen firmaların üretimine uygun öğretim üyeleri ile birlikte her hafta en az 2 firma ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerde firmaların işletmeleri hakkında bilgi alınarak, ürün çeşitliliğini artırmak için ne tür projeler yapılabilir bu konular ile ilgili karşılıklı bilgi alış verişinde bulunuyoruz.Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği İl Temsilciliği olarak birçok firmaya KOSGEB projesi kapsamında danışmanlık desteği sağlıyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansının desteği ile Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında öğretim üyelerinin firmalar ile eşleştirilmesi, mentörlük ve danışmanlık hizmetinin verilebilmesi için Üniversite Sanayi İşbirliği proje hazırlıklarımız devam ediyor. Bu proje ile firmalara danışmanlık ve mentörlük hizmetinin daha fazla ve verimli bir şekilde yapılmaktadır.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü bünyesinde 81 ilde faaliyet gösteren KUSİ Çalışma Grubunun 2017 yılı Türkiye genelinde iyi uygulama örneği içine giren 88 projede, Şanlıurfa'da yapılan 3 proje iyi uygulama örnekleri arasında yer alıyor.Bu oran, Harran Üniversitesinin diğer üniversitelere göre çok daha fazla sanayicilerin sorunlarına eğildiğinin ve projeler ürettiğinin göstergesidir” dedi.KUSİ İl temsilcisi Doç. Dr. Gencay Sarıışık Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği çalışma grubu kapsamında yapılan çalışmalarda aktif olarak katılım ve katkı sağlayan, Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İsmail Demirkol ve proje ekibine, KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Koordinatörü Yunus Çolak'a teşekkür etti.